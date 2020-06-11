«جهاز 6 أكتوبر» يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات (صور)

كلف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، المهندس يسري طاهر، المشرف على إدارة الأحياء، والمهندس فريد شوقي، مدير إدارة الأحياء، وحازم حسانين، مدير إدارة الأمن بالجهاز، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالجهاز وقسم الشرطة 6 أكتوبر، بشن حملة مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة بمشروع (١٠٣) عمارة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية، والمناطق المجاورة.وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، على أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، مشددًا على تنفيذ الإزالات الفورية لتلك المخالفات في المهد، وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.