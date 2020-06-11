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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تحث الإتحاد الأوروبى على التعامل مع المعلومات المضللة بشأن كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:17 ص
الإتحاد الأوروبى
الإتحاد الأوروبى
وكالات
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قال متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن الاتصال المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن المعلومات المضللة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يشير إلى الصين بشكل انتقائي، وإنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من معالجة القضايا ذات الصلة بطريقة واقعية وموضوعية وعقلانية.

وفي اتصال مشترك إلى الأجهزة الأخرى بالكتلة، أشارت المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد إلى الصين بأنها تشارك في عمليات تأثير موجهة وحملات تضليل.

وقال المتحدث إن الصين تعارض دائما تلفيق ونشر المعلومات المضللة من قبل أي فرد أو منظمة، موضحا أن الصين ضحية التضليل.

وأضاف أنه منذ تفشي المرض، بذلت الصين جهودا هائلة في مكافحته، ونجحت في تغيير الوضع وحماية سلامة وصحة الشعب بشكل فعال.

وفي محور استجابتها للمرض، ساعدت الصين والاتحاد الأوروبي بعضهما البعض بروح إنسانية وودية. هذه الحقائق تستحق الاحترام والاعتراف.

ولفت المتحدث إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي ليسا في حالة تنافس ولكنهما شريكان استراتيجيان شاملان، مشيرا إلى أن الصين تظل ملتزمة التزاما راسخا بالطريق الذي تختاره، ولا تنوي تصدير نظامها أو نموذجها التنموي، ولا المشاركة في أي "معركة كلامية".

وأوضح أن نشر المعلومات المضللة في الظروف الراهنة لن يفيد في مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي الرفض المشترك للتضليل، والعمل معا لمكافحة المرض والتغلب عليه في أقرب وقت، والحماية المشتركة لأمن الصحة العامة العالمي.

وأضاف أن الاتصال المشترك لن يذكر كلمة واحدة عن ناشري المعلومات المضللة المناهضة للصين والعلم.

"نأمل أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع القضايا المعنية بطريقة واقعية وموضوعية وعقلانية"، وفقا لما قال.

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