«أمازون» تمنع الشرطة الأمريكية من استخدام تقنيتها للتعرف على الوجوه

أعلنت مجموعة "أمازون"، اليوم الخميس، أنّها فرضت حظرًا لمدة عام على استخدام الشرطة الأمريكية تقنيتها للتعرّف على الوجوه، مطالبة الكونجرس بتشديد الضوابط القانونية التي تراعي استخدام هذه التكنولوجيا، في خطوة تأتي في خضمّ تظاهرات تاريخية في الولايات المتّحدة ضدّ عنف الشرطة والعنصرية.وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجالي تجارة التجزئة والحوسبة في بيان: "نحن نفرض حظرًا لمدّة عام واحد على استخدام الشرطة لتقنية أمازون للتعرّف على الوجه، ونأمل أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونغرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة، ونحن على استعداد للمساعدة إذا طلب ذلك".وأتت هذه الخطوة غداة دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في البلاد طالبت فيها "أمازون" بوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأمريكية.وقالت هذه المنظمات في عريضة نشرت على الإنترنت إن أمازون: "تغذّي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات السوداء".وتدعو منظمات حقوقية، بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، منذ سنتين أمازون إلى الكف عن تزويد الشرطة بتقنياتها للتعرف على الوجه.وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها الذي وزعه تحالف "أثينا" الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن "أمازون سعت طويلا إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية ل+أمازون ويب سرفيسز+ (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينج)".واتّهم الناشطون أمازون ب"المساهمة في تجريم المجموعات الملوّنة".وأشعلت وفاة جورج فلويد، المواطن الأسود الأعزل، اختناقًا تحت ركبة ضابط شرطة أبيض أثناء توقيفه في مينيابوليس قبل أسبوعين، احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.