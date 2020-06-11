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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جهاز العاشر» يواصل أعمال التعقيم والتطهير بالمبانى والمنشآت الحكومية (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:56 ص
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
علا العلاف
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أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، مواصلة حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.

يأتي ذلك في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين.

وقال رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان، إن الحملات شملت أعمال تعقيم مبنى تأمينات ثاني العاشر، وكذا المباني الشرطية بالمدينة قسم أول وثاني العاشر، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالحي الثاني والأحياء (٥ و١١)، والمجاورات (١٨و٢٧و٢٨)، وكذا المناطق الصناعية (A1 وA2).

وأوضح أن الجهاز يقوم بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الدفع بفرق وأطقم وقائية لإجراء عمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة لكافة المباني والمنشآت، لضمان تحقيق السلامة للمواطنين والمترددين عليها والعاملين بها.
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير

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