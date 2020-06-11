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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية تعرب عن تعازيها فى وفاة رئيس بوروندى

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:46 ص
رئيس بوروندي
رئيس بوروندي
أ ش أ
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الخميس، إن بلادها قدمت تعازيها في وفاة رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا.

وأضافت المتحدثة، في بيان أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بشراكتها وصداقتها مع الشعب البوروندي، مشيرة إلى أنه بعد الانتقال السلمي إلى الرئيس المنتخب إيفاريست ندايشيميي، فإن بلادها تتطلع إلى العمل معه ومع الحكومة الجديدة، وتؤكد من جديد دعمها لتطلعات بوروندي نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارًا وسلامًا.

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