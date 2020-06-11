الخارجية الأمريكية تعرب عن تعازيها فى وفاة رئيس بوروندى

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الخميس، إن بلادها قدمت تعازيها في وفاة رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا.وأضافت المتحدثة، في بيان أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بشراكتها وصداقتها مع الشعب البوروندي، مشيرة إلى أنه بعد الانتقال السلمي إلى الرئيس المنتخب إيفاريست ندايشيميي، فإن بلادها تتطلع إلى العمل معه ومع الحكومة الجديدة، وتؤكد من جديد دعمها لتطلعات بوروندي نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارًا وسلامًا.