إسراء أحمد تقود الشباب والأطفال لتعلم الكاريكاتير عبر «يوتيوب»

ترى إسراء أحمد، ذات الـ19 ربيعا، فن رسم الكاريكاتير من منظور مختلف، حيث تعده وسيلة لاكتشاف الطفل منذ الصغر، ودفعه للتناغم من الطبيعة، وعلى الرغم من إجادتها لمختلف أنواع الرسم، إلا أن الكاريكاتير هو المفضل لديها على الإطلاق.



رسم الكاريكاتير

ترجع بداية تعرف إسراء، الطالبة بكلية الفنون الجميلة، على الرسم منذ مراهقتها، حينما كانت في مكتبة الإسكندرية، وغادرت مكتبة الطفل بعد الثالثة عشر من عمرها، وانتقلت بعدها لمكتبة النشء، حينها لاحظت حبها للتلوين أكثر من ميلها نحو القراءة، وشجعتها والدتها على تنمية هذه الموهبة.

رسم الكاريكاتير

نصحها أحد العاملين في المكتبة بالانتقال لمركز الفنون التابع للمكتبة، بعدما شاهد حبها للرسم، لأن هذا سيفيدها من هذا الجانب أكثر، وبداخل مركز الفنون تعلمت الخزف والتشكيل بالطمي على أيدي سيدات محترفات من أسوان، وشاركت في الفرق الجماعية بالمكتبة، كخطوة سابقة على اشتراكها في المعرض الذي أقيم حينذاك.

رسم الكاريكاتير

لم تقتصر قدرة الفتاة، التي لم تتجاوز العشرين من عمرها، على التمرس في فن الكاريكاتير فقط، بل إجادة النحت والرسم بالخشب، والتشكيل بالفحم، وصنع الإكسسوارات وكذلك الخزف، والأكثر إبهارًا هو معرفتها بمجال التنمية البشرية.

رسم الكاريكاتير

وكل هذه المواهب المدفوعة بالشغف دفعتها لإنشاء قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ شهرين، لهدفين الأول لتوثيق ما تتعلمه أولا بأول، وبالتالي في حال نسيان أي شيء فبإمكانها الرجوع للقناة، كما أن القناة ستدفعها لتطوير نفسها أكثر، والهدف الثاني هو تعليم الأطفال قبل الكبار هذه الفنون، كذلك من خلال الجزء الخاص بالتنمية البشرية ستبث لطلاب الثانوية خلاصة ما سيدعمهم في الامتحان، وقد حققت القناة نسبة لا بأس بها من المشاهدات منذ إنشائها.

رسم الكاريكاتير

ترى إسراء أن الفنون مختلفة عن بعضها بوجه عام، كما أن الأطفال في الصغر كل منهم يميل لنوع معين من الكاريكاتير، ويكون مهيئًا لاكتساب هذا النوع، مشيرة إلى أن أهمية الكاريكاتير تنبع من الاهتمام بتفكير الطفل، لأنه لو تم الاهتمام بتنمية مواهب الطفل منذ الصغر سيكون فنانًا في الكبر.

رسم الكاريكاتير

ولفتت إلى أن هناك جزءًا من الأطفال يميل لتجربة كل شيء، وهؤلاء من الممكن أن يتعلموا أكثر من أي نوع.

رسم الكاريكاتير

وتتمنى في المستقبل أن تظل محافظة على هذا الشغف، وأن تصل القناة لأكبر عدد من الأشخاص، كما تتمنى أن تصبح عضوًا بهيئة تدريس الجامعة، فتعتقد أن هذه المهنة تناسبها، كما تسعى إلى التعرف على الفنون المختلفة في جميع أنحاء العالم.