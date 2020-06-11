رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية تدعو لوقف القتال بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:51 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
طباعة
رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "موافقة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا، ومطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الثاني من يونيو إن، الطرفين المتحاربين في الدولة التي يمزقها الصراع وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق بفيروس كورونا

«التعليم» تعلن إجراءات تأمين طلاب الثانوي وشروط اعتذار الملاحظين

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق بفيروس كورونا

البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

دراسة: الكمامات ضرورية للسيطرة على كورونا

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

منوعات

«الغربان» تسطو على متعلقات رواد جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية

«فاعل خير» يتبرع بـ3 ملايين إسترلينى لدعم الأندية الأسكتلندية

إسراء أحمد تقود الشباب والأطفال لتعلم الكاريكاتير عبر «يوتيوب»

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-6-2020 فى المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

كورونا يؤجل بينالي الشارقة ولقاء مارس

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية