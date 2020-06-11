الخارجية الأمريكية تدعو لوقف القتال بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "موافقة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا، ومطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة".وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الثاني من يونيو إن، الطرفين المتحاربين في الدولة التي يمزقها الصراع وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.