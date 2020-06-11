رئيس «جهاز 6 أكتوبر» يتابع رفع كفاءة المرافق والطرق وأعمدة الإنارة

أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولة لمتابعة سير العمل بطريق جمال عبد الناصر، مشددًا على سرعة نهو أعمال رصف الطريق وأعمدة الإنارة لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة الطرق وأعمدة الإنارة بمنطقه العمرانيات الشمالية.كما تفقد "الشربيني"، طريق الأبنية التعليمة بمنطقة التوسعات الشرقية وامتداد محور ٢٦ يوليو، وتابع استكمال أعمال زراعة الجزيرة الواسطى وصيانة ورفع كفاءة المرافق والطرق وأعمده الإنارة، وإعاده الشئ لأصله ورفع المخلفات، والنظافة بهذه المحاور.وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، على الشركات العاملة بالمشروعات على استكمال الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.