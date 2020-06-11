طالب المنصورة مبتكر الروبوت: اخترعته للحفاظ على حياة الأطباء
الخميس 11/يونيو/2020 - 06:21 ص
إيمان ماهرطباعة
من العتمة تظهر طاقة نور تضيء العالم، فمنذ بداية أزمة كورونا خرجت الابتكارات والمشاريع التطوعية والمبادرات لنمر من هذه الأزمة بأقل خسائر، ومن الابتكارات التي أبهرت الجميع وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "الروبوت" الذي يقوم بتقديم الطعام للأطباء في العزل.
فكر محمد عبد الرحمن، طالب بدرجة مبتكر في الفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة المنصورة، في عمل "روبوت" يساعد الطاقم الطبي في العزل لمنع تفشي العدوى.
فكر محمد عبد الرحمن، طالب بدرجة مبتكر في الفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة المنصورة، في عمل "روبوت" يساعد الطاقم الطبي في العزل لمنع تفشي العدوى.
الروبوت
وقال "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة لـ"للدستور": "أعشق برمجة السوفت وير من إعدادي، وحصلت على ٩٢.٥٪ في الثانوية العامة، وكنت وقتها في السعودية، وعندما عدت لمصر دخلت كلية تجارة إنجليزي، وبعدها حولت تجارة عربي، وتوجهت لاهتمامتي في عالم التكنولوجيا".
وتابع:"قدمت مشاريع كثيرة للجامعة، وحصلت على مراكز متقدمة في الابتكارات، ومنذ فترة وجدتهم مهتمين بصناعة شيء للطاقم الطبي، فقدمت فكرتي وتحمسوا لها، وأخذت مني شهر للتنفيذ، أسبوع لرسم التصميم، و٣ أسابيع لإنهاء التنفيذ، وانتهيت منه قبل العيد، وساعدني بعض الأصدقاء في نهاية الابتكار".
وتابع:"قدمت مشاريع كثيرة للجامعة، وحصلت على مراكز متقدمة في الابتكارات، ومنذ فترة وجدتهم مهتمين بصناعة شيء للطاقم الطبي، فقدمت فكرتي وتحمسوا لها، وأخذت مني شهر للتنفيذ، أسبوع لرسم التصميم، و٣ أسابيع لإنهاء التنفيذ، وانتهيت منه قبل العيد، وساعدني بعض الأصدقاء في نهاية الابتكار".
الروبوت
وقام "عبد الرحمن" بتحقيق حلمه في عمل شركة للتكنولوجيا، وقام بعمل ابتكارات جديدة، ومنها جهاز تصوير طبقات الأرض لكشف المعادن.
وواصل:" اتشرفت إني عملت الروبوت ونفسي يدخل المستشفيات"، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم بالتقديم على براءة الاختراع، وكلف رئيس جامعة المنصورة مكتب ريادة الأعمال أن ينفق على التجميع والتصنيع لنفس الفكرة، مع حرصه على أن يقوم بتدريب مجموعة من الطلاب أن يقوموا يتنفيذ الفكرة وسيساعدهم لكي يتعلموا طرق التنفيذ والابتكارات الجديدة التي تفيد البشرية.
وواصل:" اتشرفت إني عملت الروبوت ونفسي يدخل المستشفيات"، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم بالتقديم على براءة الاختراع، وكلف رئيس جامعة المنصورة مكتب ريادة الأعمال أن ينفق على التجميع والتصنيع لنفس الفكرة، مع حرصه على أن يقوم بتدريب مجموعة من الطلاب أن يقوموا يتنفيذ الفكرة وسيساعدهم لكي يتعلموا طرق التنفيذ والابتكارات الجديدة التي تفيد البشرية.
الروبوت
وأشار إلى أنه حريص على عدم تحقيق أى مكاسب شخصية من المشروع، وأن يتم بيعه بنفس تكلفة صناعته، مضيفًا:"أنوي عمل سيارة كهربائية صناعة مصرية سرعتها ١٥٠ كيلو والمسافة ٥٠٠ كيلو بالشحنة الواحدة، وتسير ٥٠٠ كيلو، وأوشكت على الانتهاء من التصميم، وسأبدا التنفيذ الفعلي بعد شهرين أو ثلاتة سيصدر أول إصدار، وأسعارها مفاجأة، وقمت بشراء تصميم عربية أجنبية فولكس، وسيتم عمل إصدار تجريبي في البداية".
وختم حديثه:" فخور بأنني استطيع أن أفيد بلدي وأفيد البشرية، ولم يكن تخصصي في كلية التجارة عائق في تحقيق حلمي، وسيتم تكريمي اليوم من رئيس جامعة المنصورة".
وختم حديثه:" فخور بأنني استطيع أن أفيد بلدي وأفيد البشرية، ولم يكن تخصصي في كلية التجارة عائق في تحقيق حلمي، وسيتم تكريمي اليوم من رئيس جامعة المنصورة".