طالب المنصورة مبتكر الروبوت: اخترعته للحفاظ على حياة الأطباء





فكر محمد عبد الرحمن، طالب بدرجة مبتكر في الفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة المنصورة، في عمل "روبوت" يساعد الطاقم الطبي في العزل لمنع تفشي العدوى.



من العتمة تظهر طاقة نور تضيء العالم، فمنذ بداية أزمة كورونا خرجت الابتكارات والمشاريع التطوعية والمبادرات لنمر من هذه الأزمة بأقل خسائر، ومن الابتكارات التي أبهرت الجميع وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "الروبوت" الذي يقوم بتقديم الطعام للأطباء في العزل.فكر محمد عبد الرحمن، طالب بدرجة مبتكر في الفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة المنصورة، في عمل "روبوت" يساعد الطاقم الطبي في العزل لمنع تفشي العدوى.

الروبوت





وتابع:"قدمت مشاريع كثيرة للجامعة، وحصلت على مراكز متقدمة في الابتكارات، ومنذ فترة وجدتهم مهتمين بصناعة شيء للطاقم الطبي، فقدمت فكرتي وتحمسوا لها، وأخذت مني شهر للتنفيذ، أسبوع لرسم التصميم، و٣ أسابيع لإنهاء التنفيذ، وانتهيت منه قبل العيد، وساعدني بعض الأصدقاء في نهاية الابتكار". وقال "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة لـ"للدستور": "أعشق برمجة السوفت وير من إعدادي، وحصلت على ٩٢.٥٪ في الثانوية العامة، وكنت وقتها في السعودية، وعندما عدت لمصر دخلت كلية تجارة إنجليزي، وبعدها حولت تجارة عربي، وتوجهت لاهتمامتي في عالم التكنولوجيا".وتابع:"قدمت مشاريع كثيرة للجامعة، وحصلت على مراكز متقدمة في الابتكارات، ومنذ فترة وجدتهم مهتمين بصناعة شيء للطاقم الطبي، فقدمت فكرتي وتحمسوا لها، وأخذت مني شهر للتنفيذ، أسبوع لرسم التصميم، و٣ أسابيع لإنهاء التنفيذ، وانتهيت منه قبل العيد، وساعدني بعض الأصدقاء في نهاية الابتكار".

الروبوت





وواصل:" اتشرفت إني عملت الروبوت ونفسي يدخل المستشفيات"، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم بالتقديم على براءة الاختراع، وكلف رئيس جامعة المنصورة مكتب ريادة الأعمال أن ينفق على التجميع والتصنيع لنفس الفكرة، مع حرصه على أن يقوم بتدريب مجموعة من الطلاب أن يقوموا يتنفيذ الفكرة وسيساعدهم لكي يتعلموا طرق التنفيذ والابتكارات الجديدة التي تفيد البشرية. وقام "عبد الرحمن" بتحقيق حلمه في عمل شركة للتكنولوجيا، وقام بعمل ابتكارات جديدة، ومنها جهاز تصوير طبقات الأرض لكشف المعادن.وواصل:" اتشرفت إني عملت الروبوت ونفسي يدخل المستشفيات"، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم بالتقديم على براءة الاختراع، وكلف رئيس جامعة المنصورة مكتب ريادة الأعمال أن ينفق على التجميع والتصنيع لنفس الفكرة، مع حرصه على أن يقوم بتدريب مجموعة من الطلاب أن يقوموا يتنفيذ الفكرة وسيساعدهم لكي يتعلموا طرق التنفيذ والابتكارات الجديدة التي تفيد البشرية.

الروبوت