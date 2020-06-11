هانى شاكر: الاستهتار بكورونا «خفة دم قاتلة»

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفن هو مرآة المجتمع وقوته الناعمة وليس شيء غير مهم أو تسلية كما يعتقد البعض.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية "الأولى" المصرية: "فيه ناس فاكرة إن الفن تسلية وحاجة مش مهمة لكن العكس، زى ما قال الرئيس السيسي إنه القوة الناعمة والواجهة والصورة الحلوة لأى شعب.. الفن مرآة المجتمع".وتابع: "الفن له دور فى المجتمع في ظل أزمة كورونا، كاشفًا عن أنه قريبًا سيطرح أغنية جديدة تحمل تفاؤلًا كبيرا فى زمن كورونا".واستطرد: "كورونا ابتلاء من ربنا وهو القادر على إزالة هذا البلاء، وجهد الأطباء في المعامل وأخذ الجميع بالأسباب واتباع الإجراءات الوقائية".وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن ما نمر به الآن يتطلب جزءًا روحانيًا، وآخر يعطى تفاؤلًا وبسمة للمجتمع، وأن الأزمة ستمر، مشيرًا إلى أن الجائحة كشفت لنا أشياءً جميلة وكثيرة في حياتنا.وأعرب "شاكر"، عن استيائه تجاه استخفاف البعض بخطورة جائحة فيروس كورونا، كونه أمرًا غير مقبولًا.وتابع: "أنا كنت مستاءً لما بعض الفنانين قالوا كلام من هذا النوع.. كورونا مين إحنا مصريين.. هذه خفة دم قاتلة.. كوميديا فيها استهتار واستهبال وعدم احترام للإنسان"، مشددا على أن الفنان قدوة في مجتمعه وعليه أن لا يستهتر بحياة البشر.