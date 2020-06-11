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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس الأب بطل فيديو ضرب طفله فى بولاق الدكرور

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:46 ص
بطل فيديو ضرب طفله
بطل فيديو ضرب طفله
ندى حمدي
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أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة، بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على طفله وسبه بألفاظ بذيئة بمنطقة بولاق الدكرور لعدم إلقائه كيس قمامة.

ووجهت النيابة العامة للأب تهمتي الضرب وتعريض حياة طفل للخطر.

واستمعت النيابة لأقوال ضابط مباحث رعاية الأحداث مجري التحريات حول الواقعة وأقوال الطفل المجني عليه ووالدته اللذان قررا أن الأب اعتاد ضربهما لأي سبب ودائم سبهما بألفاظ خارجة وخادشة.

وكشفت التحقيقات أنه عقب رصد مقطع الفيديو أمرت النيابة باستدعاء الطفل المجني عليه ووالده ووالدته كشاهدة عيان على الواقعة، ويستمع الآن محمد قاسم وكيل اول نيابة بولاق الدكرور لاقوال الطفل والاب المتهم ويواجهه بما ورد في مقطع الفيديو.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأب معتاد الاعتداء على أطفاله بتلك الطريقة بحجة تربيتهم وتأديبهم ولاي اسباب يقوم بضربهم والتعدي علي زوجته بالسب والضرب، وقالت الزوجة في التحريات الأولية إنه يتعاطى المواد المخدرة ما يدفعه لإساءة معاملتهم جميعا فقامت بتصويره للحصول منه على الطلاق وحضانة أطفالها.

وتواصل النيابة التحقيقات.

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