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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متعافٍ من كورونا: سأتبرع بالبلازما حتى لا يعيش أحد ما عشته

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:37 ص
التبرع بالبلازما
التبرع بالبلازما
سناء إسماعيل
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قال عبدالحميد يوسف مصاب بفيروس الـ كورونا، إنه خالط والده فى بداية حمله للفيروس ما أدى إلى إصابته، مشددًا على أنه يشعر بالحزن الشديد تجاه ذلك بعدما فارق والده الحياة.

وتابع عبد الحميد: "لو كان لدي وعي منذ البداية لم أخالط أحد أى ما كان.. والدي كبير في السن ولم يتحمل الإصابة.. والدى توفى وأنا السبب".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه خالط والده قبل ظهور الأعراض عليه، وفور ظهورها، عزل نفسه تمامًا، واتبع الإجراءات الطبية والوقائية، ومن ثم دخل المستشفى، متابعًا:"حالتى كانت حرجة جدًا ولم أتمكن من الحركة مطلقًا، وهو ما استدعى أن يتم حقني ببلازما المتعافين".

واستطرد: "أنا بشكر اللى اتبرع ليا وهو ميعرفنيش.. أنا كنت فى الموت وربنا نجاني"، لافتًا إلى أن والده كانت فصيله دمه نادرة ونظرًا لقلة المتبرعين وعدم العثور على فصيلته فارق الحياة.

وتابع:"أنا عرفت أن المتبرع الواحد من المتعافين بينقذ من 4 إلى 6 مرضى.. وعرفت أنى أنفع أتبرع ببلازما دمي رغم أني متعافى من كورونا".

ووجه "يوسف"، رسالة إلى تجار الأزمات قال خلالها:"لو واحد فيكم إتصاب كان هيتبرع بدمه كله حتى لا يعيش أحد ما عشناه".

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