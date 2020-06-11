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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متبرع ببلازما الدم: هذا أقل شىء أقدمه لإنسان فى حاجة لى

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:32 ص
متبرع ببلازما الدم
متبرع ببلازما الدم
سناء إسماعيل
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قال محمد عبيد، متبرع ببلازما الدم بعد شفائه من فيروس كورونا، إن عملية التبرع هى أقل شيء يقدمه لإنسان فى حاجة له، مضيفًا: "هذا شيء بسيط، قررت أن أتبرع بعد التعافى بـ 14 يومًا".

وأوضح "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة "الأولى" المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك شخصًا اتصل به طلب منه التبرع بالدم، وعلى الفور ذهب لمعمل تحاليل وتم التبرع.

وأعرب المتبرع ببلازما الدم عن سعادته أنه استطاع أن ينقذ حياة إنسان مصاب بكورونا ويكون سببًا فى شفائه.

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