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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أشرف صبحي: من المرجح عودة الدوري بداية أغسطس المقبل
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:44 م
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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص عودة المسابقات الرياضية يوم السبت المقبل.
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