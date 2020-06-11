برلمانى يتقدم للصحة بطلب لتحويل فندقه السياحى لمستشفى عزل بالأقصر

تقدم البرلماني أحمد إدريس النائب عن دائرة بندر الأقصر، بمقترح لوزارة الصحة والسكان، بشأن تحويل نُزل فندقي يمتلكه بوسط مدينة الأقصر، إلى مستشفى مؤقتة للعزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.وأوضح خلال تصريحات خاصة أن، مبادرته بهذا المقترح جائت من منطلق شعوره بالواجب إزاء أبناء شعبه، وأن الفترة الراهنة تُوجب على الجميع بمختلف فئاتهم التكاتف وتقديم العون والمساعدة حتى ولو بالقليل، من أجل أن يمر الجميع من هذه الفترة بسلام، وأن لا نفقد مزيدًا من أحبائنا وليجد كل مريض فرصة للحصول على سرير داخل مستشفى، حتى يُرزق بالشفاء ويعود إلى أسرته في أتم صحة.وأشار إلى أن، الفندق الذي يمتلكه والذي يدور حوله المُقترح بتحويله لمستشفى عزل يحمل درجة فندقية 4 نجوم، ويضم العديد من الغرف ذات المساحات المختلفة، والمجهزة بأسّرة وكذلك أجهزة تبريد للهواء، وهذا ما يجعله ملائمًا بشكل كبير للغاية لتحويله إلى مكانًا لعلاج مرضى فيروس كورونا.وأوضح أن، المُقترح تم التقدم به رسميًا لوزارة الصحة، وجارٍ فحصه ودراسة لإمكانية تنفيذه، من حيث توفير كوادر طبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال، موضحًا أنه فور صدور الموافقة على المقترح فسيتم تسليم المبنى الفندقي بكافة تجهيزاته لوزارة الصحة.ووجه إدريس مناشدته إلى جموع الشعب المصري يطالبهم خلالها بتوخي الحذر، والمكوث في المنازل وتجنب النزول إلى الشوارع والبعد عن التجمعات، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المٌعلن عنها من جانب وزارة الصحة حتى يتجنب الجميع الإصابة بالفيروس.