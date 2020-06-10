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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ مناعة: التكييفات المركزية تزيد من خطر الإصابة بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:33 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، إن التكييفات واجهت جدلا كبيرا الفترة الماضية، وخلصت الدراسة أنها قد تشكل خطورة في زيادة الأعداد وكانوا يتحدثون عن التكييفات المركزية داخل المستشفيات.

وأضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية لما جبريل، أن تكييفات المؤسسات التي تشهد تكدسًا والتي تعمل على خدمة عدد كبير من الجمهور أكثر خطورة في نقل الفيروس من شخص إلى آخر، أما عن تكييفات المنازل والسيارات فالخطورة أقل بكثير جدا، والمراوح أيضا يمكنها أن تنقل الرذاذ بين أفراد الأسرة، وغلق التكييف أو عدم استخدامه لا يمنع أبدا ارتداء الكمامة.

وأوضح أن هناك نوعين من التكييفات إحداها التى تحول الهواء الداخلى من ساخن إلى بارد وهذا خطر، أما التكييفات التي تعتمد على الهواء من الخارج فإنها أكثر أمانا.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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