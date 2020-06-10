بسمة وهبة تُبرز تحقيق «الدستور» حول تجار البلازما

ألقت الإعلاميّة بسمة وهبة الضوء على التحقيق الذي تناولته صحيفة «الدستور»، والذي كشف النقاب عن السوق السوداء لتجارة «بلازما المتعافين» من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).قالت بسمة، خلال برنامجها «كل يوم»، المذاع على فضائيّة "ON"، إن الأخطر من الأزمات هم تجارها، وأهل الطّمع والتجارة بأوجاع الناس الذين يريدون تحقيق أعلى المكاسب، حتى لو كان ذلك على حساب الغلابة والناس.وأضافت مذيعة «كل يوم»: «الناس اللّي بتاجر بكورونا، لم أتخيّل أن تدخل بعض المستشفيات الخاصة لتتاجر بأوجاع الناس ومرضهم وخوفهم من الوباء القاتل، نقول إيه؟، تجار خراب وأزمات بلا رحمة».