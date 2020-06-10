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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشارة الصحة توضح الحالات المستحقة للعلاج بالبلازما (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:09 م
البلازما
البلازما
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن الحالات التي تتطلب التدخل للحقن والعلاج بالبلازما، تقرها اللجنة العلمية، فهي التي تحدد المرضى الصالحين للإدراج في عملية العلاج بالبلازما، وصرفها لهم.

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أن التبرع بالبلازما لعلاج مصابي كورونا تجربة إكلينيكية، من خلال بروتوكول بحثي متكامل، يضمن عوامل السلامة بالنسبة للمتبرعين والمصابين أيضًا.

وأضافت: "اشتركنا في بعض الأبحاث والدراسات المحلية والدولية لتجربة بعض العقارات على المرضى، بالإضافة للتجارب المعملية لاكتشاف علاج لكورونا".

وأكدت أن أغلب المرضى ليسوا بحاجة لأدوية أو بلازما أو غيره، ومرحلة علاجهم تمت بشكل طبيعي، ولكن بعض الحالات تحتاج للتدخل، والبلازما الأمل للتدخل والتحسن من الحالات.

من ناحيته، قال الدكتور إيهاب سراج الدين، إنه يتم سحب البلازما من المتعافي ما بين اليوم الـ14 لـ28 يوما من فترة التعافي للتأكد من التعافي تمامًا، واختفاء أي آثار.

وذكر، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الهدف الأساسي من بلازما المتعافين هو الأجسام المضادة، التي تكون أعلى نسبة لها في الشخص المتعافي، ما بين اليوم الـ14 لـ28 يوما من التعافي، مضيفًا أن العلاج بالبلازما هو الأمل لشفاء مرضى كورونا، مضيفًا: "يتم حفظ البلازما بصورة مجمدة، وصلاحيتها تمتد ما بين 6 أشهر لسنة".

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