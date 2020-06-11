إصابة الدكتور محمد بكر نائب مستشفى دمنهور التعليمى بفيروس كورونا

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجيش الأبيض للدكتور محمد محمد بكر 43 عامًا، نائب مدير مستشفى دمنهور التعليمي، وتقرر عزله بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.ومن جانبه قال الدكتور محمد منيسي نقيب أطباء البحيرة، إن نقابة الأطباء تواصلت مع نائب مدير مستشفى دمنهور التعليمي، عقب ظهور أعراض الفيروس عليه وكذلك بعد قيامه بعمل المسحة الثلاثاء، وظهور نتيجتها أمس الأربعاء والتي ثبتت إصابته بالفيروس.وأوضح "منيسي"، أن النقابة تتواصل على مدار اليوم مع كافة الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال فترة العلاج أثناء فترة العزل حتى يتم الشفاء.