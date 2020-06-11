رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة الدكتور محمد بكر نائب مستشفى دمنهور التعليمى بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:52 ص
مستشفى دمنهور التعليمى
مستشفى دمنهور التعليمى
البحيرة معوض هويدى
طباعة
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجيش الأبيض للدكتور محمد محمد بكر 43 عامًا، نائب مدير مستشفى دمنهور التعليمي، وتقرر عزله بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد منيسي نقيب أطباء البحيرة، إن نقابة الأطباء تواصلت مع نائب مدير مستشفى دمنهور التعليمي، عقب ظهور أعراض الفيروس عليه وكذلك بعد قيامه بعمل المسحة الثلاثاء، وظهور نتيجتها أمس الأربعاء والتي ثبتت إصابته بالفيروس.

وأوضح "منيسي"، أن النقابة تتواصل على مدار اليوم مع كافة الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال فترة العلاج أثناء فترة العزل حتى يتم الشفاء.

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن خطتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

رفض استئناف شركاء حنين حسام وتجدد حبسهم 45 يومًا

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق بفيروس كورونا

البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

منوعات

«فاعل خير» يتبرع بـ3 ملايين إسترلينى لدعم الأندية الأسكتلندية

إسراء أحمد تقود الشباب والأطفال لتعلم الكاريكاتير عبر «يوتيوب»

«لوفتهانزا للطيران»: 26 ألف عامل قد يفقدون وظائفهم

ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا 2020.. بروتوكول علاج كوفيد-19 في المنزل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

كورونا يؤجل بينالي الشارقة ولقاء مارس

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية