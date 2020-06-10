«عزل ملوى» يستقبل 8 إصابات جديدة بكورونا

استقبل مستشفى عزل ملوي بجنوب محافظة المنيا، الأربعاء، 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من أبناء المحافظة، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المصابة بالمستشفى لـ 130 حالة، وذلك بحسب مصادر لـ"الدستور".ومن المقرر خروج 26 حالة من محافظتي "المنيا وبني سويف" بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، كما لم يسجل المستشفى اليوم أي حالات وفاة.ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 حالة، من بينهم 5 فقط على أجهزة التنفس الصناعي، كما لم يستقبل المستشفى على مدار الأسبوع الجاري حالات أطفال مصابة من أي محافظات.ومنذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائى في أبريل، استقبل، حتى الآن، نحو 604 حالات مصابة، بإجمالي عدد وفيات وصل لـ 35 حالة من كافة محافظات الصعيد.ونصحت إدارة المستشفى المواطنين بتوخي الحذر، وأتباع كافة تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة، وارتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.