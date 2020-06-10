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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«بطل عادي».. رمضان يبحث عن علاج ابنه المريض في فيلمه الجديد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:03 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أمير محمد خالد
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ينتظر صناع فيلم "بطل عادي"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، الموافقات والتصاريح الرقابية لبدء تصويره، حيث جرى الاتفاق على كافة تفاصيله وتعاقد المنتج جمال العدل مع جميع أبطاله بناء على ترشيحات المخرج ماندو العدل، وينتظرون خروجه من الرقابة التي لم تبد حتى الآن موقفها النهائي من الفيلم سواء بالتعديل في السيناريو أو رفضه من الأساس.

"الدستور" علمت أن سبب تعطل الفيلم في الرقابة هو قصته الشائكة، حيث يتطرق لمناقشة عدد من القضايا المجتمعية، ويقدم محمد رمضان دور والد طفل يعاني من مرض خطير ويسعى لعلاجه بشتى الطرق حتى يصل لهدفه، وخلال ذلك يواجه العديد من الصعوبات والقضايا الهامة داخل المجتمع كالفقر والبطالة وأطفال الشوارع والتسول، كما أن صناع الفيلم يبحثون عن طفل في عمر 6 سنوات يقدم دور البطولة.

ورصد المنتج جمال العدل، ميزانية ضخمة للفيلم حتى يخرج بشكل مختلف ومميز، حيث يشهد عودة الشركة للإنتاج السينمائي بعد غياب طويل بسبب التركيز في الأعمال الدرامية فقط، كما أن السيناريست مدحت العدل، مؤلف الفيلم، يقدم نجم العمل بشكل مختلف وجديد.

كما تعاقد ماندو العدل، مع النجمتين شيرين رضا وروبي لتنضمان للعمل مع محمد رمضان، بالإضافة للفنان أحمد كمال، كما يبحث حاليا عن بديل للفنان إبراهيم نصر، الذي كان من المقرر أن يقدم إحدى الشخصيات المحورية الهامة لكنه توفي منذ عدة أسابيع قبل تصوير دوره.

يعد فيلم "بطل عادي" التعاون الثاني الذي يجمع محمد رمضان والعدل جروب، بعد مسلسل "نسر الصعيد"، إخراج ياسر سامي.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "الديزل"، وشاركه في بطولته ياسمين صبري وهنا شيحة وفتحي عبدالوهاب وتامر هجرس، من إخراج كريم السبكي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وحقق إيرادات كبيرة بدور العرض.

ويعد هذا الفيلم هو الأول الذي يجمع كلا من محمد رمضان وشيرين رضا، فلم يلتق الثنائي من قبل نهائيا، ويأتي تعاقد روبي ليكون العمل الثاني الذي يجمعها برمضان في السينما، بعد فيلم "الكنز"، ويتوقع صناع الفيلم أن يحقق الثلاثي نجاحا كبيرا معا نظرا لتمتع كل منهم بشعبية كبيرة.

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