الإبراشي: وثيقة «كلح القارة» بأسوان تدل على الوعي الشديد لمواجهة كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الوثيقة المكتوبة من قبل أهالي قرية كلح القارة بمحافظة أسوان، فى صعيد مصر تعد هى الأولى من نوعها، فى تنظيم الحياة العامة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، متابعا: "هؤلاء لم يملى عليهم أحد تعليمات ولكن من تلقاء أنفسهم فعلوا ذلك لعلمهم بخطر الجائحة".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الوثيقة تضمنت منع السلام في الجنازات، وتكون موافقة للتباعد الاجتماعى مع اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.واستعرض "الإبراشى"، الوثيقة التى تتضمن عدة بنود جميعها تهدف للحفاظ على صحة المواطنين فى زمن كورونا، متابعا: "هذه وثيقة إنسانية تظهر وعيًا عند موطنين بسطاء"، ومن ثم استعرض فيديو لعدد من أهالى القرية وهم يشرحون بنود الوثيقة.