متحدث «الري»: ندعم أي دعوة للتوافق في مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إننا ما زلنا في الفترة المحددة لمفاوضات سد النهضة المقرر لها من 9 إلى 13 يونيو الجاري، ونتمنى خلال الأيام المقبلة أن نصل إلى نتيجة مختلفة وإيجابية، عن الانطباع السابق.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نرى من الصعب وصف الاجتماعات إنها إيجابية أو تخطو خطوات إيجابية، لكننا نثبت حسن النية وأن لدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق".وأكد أن النقاشات والمفاوضات لا تعتمد على الانطباعات وإنما الحقائق والنتائج التي تخرج بها النقاشات، مشيرا إلى أن الجانب السوداني كان حريصا على العودة إلى مائدة المفاوضات، وتحقيق توافق بين كافة الأطراف، لهذا استجابت مصر، لدعوة برعاية رئيس الوزراء السوداني أملا في الوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية، واستجبنا لها.وأردف: "ندعم أي دعوة للتوافق، وكل طرف من الثلاثة يسعى في المقام الأول لتحقيق مصالحه".