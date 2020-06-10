رمزي رميح: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في ليبيا

قال رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن المجتمع الدولي إذا تقاعس عن القيام بدوره في وقف التدخل التركي في الأزمة الليبية، وتنفيذ المبادرة المصرية، فلن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في ليبيا، وفقًا لما أعلنه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.وأضاف"رميح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، مساء الأربعاء، أن الأزمة الليبية لم تعد حربا داخلية، فهناك وثائق تؤكد أن تركيا أرسلت فرقاطات وأسلحة إلى ليبيا، ولهذا يتوقع أن يقوم مجلس الأمن الدولي بوضع أنقرة تحت البند السابع، وتنفيذ عليها عقوبات إذا لم تتوقف عن هذا العدوان.وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.