الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ما زالت جاذبة للسفن العملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة ما زالت جاذبة للسفن العملاقة وتداول الحاويات، موضحا أنه مرت اليوم ثاني أكبر سفينة في العالم من القناة.وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سفينة اليوم تعد الثانية من إجمالي 12 سفينة من ذات الحجم ستمر خلال العام الحالي، مشددا على أن التخفيضات التي تعمل بها القناة جذبت العديد من السفن الكبرى.وأكد "ربيع"، أنه رغم تراجع تداول الحاويات عالميا، إلا أن القناة لم تتأثر كثيرًا، لافتًا إلى أنها اتبعت الإجراءات الطبية منذ أول يوم لظهور فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية المتبعة بها جعلتها موضع ثقة من كافة المتعاملين معها.