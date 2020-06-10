عاصي الحلاني ينعى أحد أعضاء فرقته بكلمات مؤثرة

نعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أحد أعضاء فرقته الموسيقية، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء.ونشر عاصي الحلاني، صورا له برفقة عضو فرقته عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "أحمد كنت من خيرة الشباب معي بالفرقة ولا يوم سمعت عنك إلا كل خير رح تترك فراغ كبير وما حدا ممكن يكون مكانك الله يرحمك وإن شاء الله مثواك الجنة.. أتقدم بأحر التعازي من أهلك وعيلتك.. البقاء لله".من ناحية أخرى يستعد عاصي الحلاني، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "رجعتيني لبدايتي"، والتي تحمل طابعا رومانسيا، وهي من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.