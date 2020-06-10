ارتفاع إصابات كورونا في سوريا إلى 152

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 68.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا بلغت حتى اليوم 152 إصابة، شفيت منها 68، وتوفيت 6 حالات.وكانت الوزارة، أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة، نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا الأردن، وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.