كنيسة العذراء بسمنود تناقش تطوير مسار العائلة المقدسة

استقبلت كنيسة السيدة العذراء والقديس أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية، وفدا من مجلس المدينة وعلى رأسهم العميد عادل السيد شرشر رئيس المدينة، وذلك ضمن اهتمام الدولة بتطوير مسار العائلة المقدسة.يذكر أن العائلة المقدسة مكثت فى سمنود ١٧ يوما، وتعتبر سمنود محطة رئيسية ضمن مسار العائلة المقدسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.