السعودية ترفع أسعار البنزين
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:23 م
أعلنت أرامكو السعودية المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر يونيو الحالي هي على النحو الآتي:
بنزين 91: 0.90 (ر. س. / لتر)
بنزين 95: 1.08 (ر. س. / لتر)
ديزل: 0.47 (ر. س. / لتر)
الكيروسين: 0.64 (ر. س. / لتر)
غاز البترول المسال: 0.75 (ر. س. / لتر)
علما بأن أسعار شهر مايو الماضي كانت: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.
ويتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
بنزين 91: 0.90 (ر. س. / لتر)
بنزين 95: 1.08 (ر. س. / لتر)
ديزل: 0.47 (ر. س. / لتر)
الكيروسين: 0.64 (ر. س. / لتر)
غاز البترول المسال: 0.75 (ر. س. / لتر)
علما بأن أسعار شهر مايو الماضي كانت: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.
ويتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.