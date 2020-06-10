السعودية ترفع أسعار البنزين

أعلنت أرامكو السعودية المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر يونيو الحالي هي على النحو الآتي:بنزين 91: 0.90 (ر. س. / لتر)بنزين 95: 1.08 (ر. س. / لتر)ديزل: 0.47 (ر. س. / لتر)الكيروسين: 0.64 (ر. س. / لتر)غاز البترول المسال: 0.75 (ر. س. / لتر)علما بأن أسعار شهر مايو الماضي كانت: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.ويتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.