جولة لرئيس زفتى لمتابعة الاستعدادت للثانوية العامة (صور)

تفقد هشام أبوالمكارم، رئيس مركز ومدينة زفتي، الوحدات المحلية قبلي المركز، حيث شملت الجولة سندبسط وسنبو الكبري، وذلك لمتابعة أعمال الوحدات وتفعيل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ورافق رئيس المدينة، أحمد توفيق، نائب رئيس المدينة لشئون القرى.كما تابع جاهزية عدد من المدارس بكفرالزيات وبسيون، كمقار لجان امتحانات الثانوية العامة، وشدد على مديري المدارس بضرورة استكمال كافة اللجان وتزويدها بمراوح حائط لزيادة الأمان، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.وكان رئيس مدينة زفتي، قد قام بجولة شاملة، حيث أكد ضرورة حل المشكلات القائمة مثل التعديات والتطهير والنظافة والإنارة، موضحا ضرورة النظافة العامة على الطرق، ووجه بضرورة مخاطبة الري لرفع نواتج التطهير.