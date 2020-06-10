متحدث «البترول»: لدينا آمال كبيرة في مزيد من الاستكشافات الجديدة

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مجلس الوزراء وافق على مشروعات قوانين متعلقة بـ 8 اتفاقيات في منطقة البحر المتوسط، واتفاقية في البحر الأحمر، واتفاقية مع هيئة البترول.وأوضح أن أهمية الاتفاقيات، هو بدء التنقيب في منطقة البحر الأحمر، وهي منطقة بكر، مشيرا إلى أنه بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مصر أعلنت مزادات للبحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر.وأضاف متحدث وزارة البترول: "مصر سددت القدر الأكبر من الاستحقاقات عليها لدى الشركات الأجنبية الكبرى، ولدينا آمال كبيرة في المزيد من الاستكشافات البترولية بعد مشاركة شركات أجنبية كبرى".كان قد وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم على (12) مشروعًا لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.