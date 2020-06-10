«بعد التعديل».. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:19 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والتي سيتم أداؤها من المنزل.
«بعد التعديل».. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين
«بعد التعديل».. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين