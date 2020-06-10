«بعد التعديل».. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والتي سيتم أداؤها من المنزل.