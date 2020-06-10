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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بعد التعديل».. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:19 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والتي سيتم أداؤها من المنزل.

«بعد التعديل».. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين
«بعد التعديل».. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين

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