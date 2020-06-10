ارتفاع إصابات كورونا في بولندا لـ27668
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:15 م
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 27،668 وعدد الوفيات 1191.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ الآن 13،411.
يذكر أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد تم رصدها في بولندا في 4 مارس الماضي.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ الآن 13،411.
يذكر أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد تم رصدها في بولندا في 4 مارس الماضي.