ارتفاع إصابات كورونا في بولندا لـ27668

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 27،668 وعدد الوفيات 1191.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ الآن 13،411.يذكر أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد تم رصدها في بولندا في 4 مارس الماضي.