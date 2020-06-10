121 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة بموريتانيا، مساء اليوم، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، إنه وبعد إجراء 537 فحصا، تأكدت إصابة 121 شخصا بالفيروس، كما تم تسجيل شفاء 3 مصابين وتسجيل وفاة 10 آخرين.وأوضح أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1283 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى تعافي 142 مصابا، ووفاة 71 شخصا منذ مارس الماضي، تاريخ أول ظهور للوباء في بلاده.