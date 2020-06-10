موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. جدول امتحان الدبلومات

وفقا لما أعلنه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، فقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019-2020.



وبالنسبة للتساؤلات الكثيرة التي تطرأ على أذهان الطلاب فيما يخص الامتحانات التحريرية فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في امتحانات الثانوية العامة سيتم اتخاذها أيضا في امتحانات الدبلومات الفنية من حيث تعقيم اللجان والانتباه على حياة الطلاب إضافة إلى توفير الكمامات والكاشف الحراري.



وفي خبر سار لطلاب الثانوية العامة فقد أعلن الدكتور طارق شوقي اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد الغير مضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وأعلن الوزير عّن الصوابط الخاصة بها وهي أن يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.

وقال الدكتور محمد مجاهد إن امتحانات التدريبات العملية والمعملية تبدأ يوم السبت الموافق 27-6-2020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام، مشيرا خلال تصريحات صحفية سابقة إلى أن ذلك حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.ووفقا لإحصائيات أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل ونشرتها في بيانات رسمية صادرة عّن الوزارة فإن أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020، وفقا للخريطة الزمنية الخاصة بالامتحانات المعلنة من وزارة التربية والتعليم.