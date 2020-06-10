حملات توعوية لمكافحة انتشار كورونا بمطروح

نظم مركز ومدينة سيوة حملة توعية عبر الميكروفون لتوعية المواطنين لمكافحة فيروس كورونا في مناطق (السلام، وفلة، أبو صحرا، الرمل، تابة، ميدان السوق).وقام مركز ومدينة السلوم بشن حملة تطهير بشارع الكورنيش ومنفذ السلوم البرى بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بمطروح مع استمرار غلق المحال التجاریة وخلو شوارع المدینة من المارة التزاما بفترة الحظر، وإدراكا لجهود الدولة بشأن اتخاذ الضوابط الاحترازیة للتصدي لانتشار فیروس كورونا المستجد.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات التوعية والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة، مؤكدا أهمية ارتداء الكمامة خاصة في الأسواق والمحال التجارية وأماكن التجمعات والأماكن المزدحمة.