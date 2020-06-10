«اتحاد المستثمرين» يثمّن قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:04 م
أسماء إبراهيمطباعة
أشاد محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بقرار وزارة الكهرباء تثبيت أسعار التيار للمصانع لمدة 5 أعوام قادمة.
أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن القرار سيساعد على رفع الأعباء من أصحاب المصانع، إضافة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن مصانع المنطقة تنتظر المزيد من خفض أسعار الغاز للمصانع؛ لزيادة الإنتاج والقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن القرار سيساعد على رفع الأعباء من أصحاب المصانع، إضافة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن مصانع المنطقة تنتظر المزيد من خفض أسعار الغاز للمصانع؛ لزيادة الإنتاج والقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.