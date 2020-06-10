«اتحاد المستثمرين» يثمّن قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع

أشاد محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بقرار وزارة الكهرباء تثبيت أسعار التيار للمصانع لمدة 5 أعوام قادمة.أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن القرار سيساعد على رفع الأعباء من أصحاب المصانع، إضافة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن مصانع المنطقة تنتظر المزيد من خفض أسعار الغاز للمصانع؛ لزيادة الإنتاج والقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.