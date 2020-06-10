انهيار المطرب «شيكو» بعد وفاة والدته بكورونا (فيديو)

وفاة والدة المطرب شيكو

ونشر "شيكو" مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق عليه باكيا: "محدش يكلملي حد.. شكرا شكرا أمي ماتت"، وحرص عدد كبير من أصدقائه على مواساته بعد فقدان والدته.يذكر أن المطرب شيكو، كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضي.