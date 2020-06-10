انهيار المطرب «شيكو» بعد وفاة والدته بكورونا (فيديو)
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:00 م
أمير محمد خالدطباعة
توفيت والدة المطرب الشعبي شريف يسري، الشهير بـ"شيكو" وذلك بعد أيام من استغاثته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بسبب إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن المطرب شيكو، كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضي.
وفاة والدة المطرب شيكوونشر "شيكو" مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق عليه باكيا: "محدش يكلملي حد.. شكرا شكرا أمي ماتت"، وحرص عدد كبير من أصدقائه على مواساته بعد فقدان والدته.
يذكر أن المطرب شيكو، كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضي.