نائب محافظ الوادى الجديد تتابع إجراءات تجهيز لجان الثانوية بالداخلة

قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز الداخل، يرافقها الأستاذ صلاح مرغنى مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها وتوفير جميع الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، كما وجهت بتوفير كل وسائل الراحة داخل اللجان لتوفير المناخ الملائم لهم.كما تفقدت خلال جولتها، الاستراحات المخصصة لإقامة المراقبين، ووجهت برفع كفاءتها خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن إجراءات المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.يأتي ذلك بعد المؤتمر الصحفي الأخير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية هذا العام.