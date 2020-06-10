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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو الحزب الاشتراكي الألماني يكشف تفاصيل خطة التعايش مع كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:06 م
حسين خضر
حسين خضر
رباب الأهواني
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قال حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي الألماني، إن ألمانيا على الصعيد المحلي بدأت في وضع خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى رفع القيود تدريجيا.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رفع القيود جاء بعد الجهود الكبيرة في مواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنهم رفعوا القيود تدريجيا عن المجال التجاري والتعليمي أيضا، وذلك تزامنا مع بدء السيطرة على انتشار الفيروس.

وأكد أن بدء السيطرة على الفيروس ساعد في رفع القيود مع دول الجوار، موضحا أنه فيما يخص المستوى الأوروبي هناك بعض الدول ستقوم بفتح الحدود الفترة الحالية، وأخرى ستفتحها يوم 15 من الشهر الجاري، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومعايير الطب الوقائي، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة تجربة.

وأشار إلى أن هناك جهات ومؤسسات علمية تحذر من وجود موجة ثانية من فيروس كورونا بعد الصيف، وترجح أنها ستكون أكثر قوة من الموجة الأولى، لافتا إلى أن ألمانيا تعمل الآن على زيادة قدرتها الاستيعابية تحسبا لحدوث موجة ثانية، لافتا إلى أن ألمانيا حاليا أصبحت من أولى الدول التي تتيح أسرّة مجهزة لمكافحة كورونا بهذا العدد على مستوى العالم.

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