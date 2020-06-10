بن سلمان وأمين الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، آخر المستجدات الإقليمية والعالمية.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الجانبين استعرضا خلال الاتصال مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.