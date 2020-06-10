رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

603 إصابات بكورونا في الإمارات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:02 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد كشف عن 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه الحالات الجديدة تم عزلها، وتتلقى الرعاية الصحية حاليًا، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة 40507.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن حكومة الإمارات عقدت اليوم الأربعاء إحاطة إعلامية جديدة في إمارة أبوظبي، تحدثت فيها الدكتورة آمنة الشامسي عن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بمرض كوفيد - 19 في الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية ذات العلاقة، معلنة وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 24017 حالة، وذلك بعد شفاء 1277 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد - 19، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 284 حالة، حيث تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفى وأسرته، وتمنياتها لذويه الصبر والسلوان.

وأشارت الدكتورة آمنة إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19، والتي ما زالت تتلقى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة، بلغ 16206 حالات في الدولة.

موضوعات متعلقة

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

المحلقون جوا.. أطفال رأس البر يستعينون بالطائرات الورقية على عزلة كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية

صاحب «التغريبة الفلسطينية»: الأدب سر تفوق الممثل الناجح

سهام داوود: بركات نموذج لمقولة درويش عن سوء أخلاق المثقف