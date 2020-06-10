سلبية تحليل كورونا لمديرة إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:57 م
مصطفى ديابطباعة
أثبتت نتائج التحاليل التي أجرتها مستشفى عزل أبوخليفة، سلبية أول تحليل لـ "سلمى أبوعياد"، مديرة إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن المقرر إجراء تحليل آخر لها خلال 48 ساعة، وحال سلبيته ستغادر المستشفى.
وكشف مقربون منها، لـ"الدستور"، أنها استقبلت خبر سلبية تحليلها الأول بالصلاة ركعتين شكر لله، على سلبية تحاليلها واقتراب شفائها.
وتعرف "سلمى" بدينامو الطوارئ فى جيش مصر الأبيض، خاصة لتواصلها مع جميع المرضي المترددين على مستشفي الإسماعيلية العام.
وأوضحت المصادر، أنها أصيبت لاختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجريت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.
وكشف مقربون منها، لـ"الدستور"، أنها استقبلت خبر سلبية تحليلها الأول بالصلاة ركعتين شكر لله، على سلبية تحاليلها واقتراب شفائها.
وتعرف "سلمى" بدينامو الطوارئ فى جيش مصر الأبيض، خاصة لتواصلها مع جميع المرضي المترددين على مستشفي الإسماعيلية العام.
وأوضحت المصادر، أنها أصيبت لاختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجريت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.