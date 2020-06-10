سلبية تحليل كورونا لمديرة إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام

أثبتت نتائج التحاليل التي أجرتها مستشفى عزل أبوخليفة، سلبية أول تحليل لـ "سلمى أبوعياد"، مديرة إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن المقرر إجراء تحليل آخر لها خلال 48 ساعة، وحال سلبيته ستغادر المستشفى.وكشف مقربون منها، لـ"الدستور"، أنها استقبلت خبر سلبية تحليلها الأول بالصلاة ركعتين شكر لله، على سلبية تحاليلها واقتراب شفائها.وتعرف "سلمى" بدينامو الطوارئ فى جيش مصر الأبيض، خاصة لتواصلها مع جميع المرضي المترددين على مستشفي الإسماعيلية العام.وأوضحت المصادر، أنها أصيبت لاختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجريت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.