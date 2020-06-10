رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سلبية تحليل كورونا لمديرة إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:57 م
تحليل كورونا
تحليل كورونا
مصطفى دياب
طباعة
أثبتت نتائج التحاليل التي أجرتها مستشفى عزل أبوخليفة، سلبية أول تحليل لـ "سلمى أبوعياد"، مديرة إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن المقرر إجراء تحليل آخر لها خلال 48 ساعة، وحال سلبيته ستغادر المستشفى.

وكشف مقربون منها، لـ"الدستور"، أنها استقبلت خبر سلبية تحليلها الأول بالصلاة ركعتين شكر لله، على سلبية تحاليلها واقتراب شفائها.

وتعرف "سلمى" بدينامو الطوارئ فى جيش مصر الأبيض، خاصة لتواصلها مع جميع المرضي المترددين على مستشفي الإسماعيلية العام.

وأوضحت المصادر، أنها أصيبت لاختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجريت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.

موضوعات متعلقة

الصحة: 36 وفاة و1455 إصابة جديدة بكورونا

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

المحلقون جوا.. أطفال رأس البر يستعينون بالطائرات الورقية على عزلة كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية

صاحب «التغريبة الفلسطينية»: الأدب سر تفوق الممثل الناجح

سهام داوود: بركات نموذج لمقولة درويش عن سوء أخلاق المثقف