الديهي يفجر مفاجأة عن علاقة أردوغان بمقتل السفير الروسي بأنقرة

فجر الإعلامي نشأت الديهي، مفاجأة مدوية عن علاقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمقتل السفير الروسي في أنقرة.وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك وثائق تثبت تورط أردوغان بقتل السفير الروسي في تركيا، وتؤكد أن الشرطة التركية دربت القاتل على الحادث، كما قدمت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكافآت بالجملة لضابط الشرطة الذي قتل السفير الروسي لدى أنقرة "أندريه كارلوف".ونوه الديهي، بأن هناك وثائق تم تسريبها تؤكد أن قتل السفير الروسي تم بتخطيط مخابرات تركيا نكاية في روسيا لتحقيق أطماع تركية تاريخية.وعقب الديهي: "هذه الوثائق ستقلب العلاقات التركية الروسية، وهو موضع في غاية الخطورة".