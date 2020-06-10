مالي: 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 81 إصابة جديدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي إلى 1667 إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة المالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة المالية، إنه وبعد إجراء 242 فحصا تم تسجيل 81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تعافي 76 مصابا ليصل إجمالي المتعافين الى 948 شخصا، ويوجد 659 من المصابين في المشافي، ووصل عدد الوفيات إلى 60 شخصا.