باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا احتجاجًا على إطلاق النار في كشمير

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية دبلوماسيا هنديا كبيرا في السفارة الهندية بإسلام آباد، اليوم الأربعاء، لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير، أمس، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين باكستانيين بجروح بليغة.وأدانت الخارجية الباكستانية، في بيان أصدرته اليوم وأوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، بشدة استمرار القوات الهندية فى استهداف المناطق المأهولة على جانب باكستان، وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.