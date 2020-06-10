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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 مليارات جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2020

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:45 م
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد
طارق عتمان
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الأربعاء، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

حققت الشركة إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 7 مليارات جنيه بنسبة نمو قدرها 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات، والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7%، كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

في حين استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.

كما بلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والتي محت أثر الزيادة في مصروف الإهلاك والاستهلاك والبالغ 38% مقارنة بنفس المدة من العام السابق نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاصة بتطوير البنية التحتية.

وحقق صافي الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 19% عن العام السابق، حيث أدى الانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون، والذي بلغ 28% إلى الحد من أثر نمو الأداء التشغيلي وأرباح فروق العملة.

ومثلت النفقات الرأسمالية نسبة 11% من إجمالي الإيرادات المحققة، كما سجل صافي الدين مبلغ 15.6 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.7 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2019 (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر).

وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام 2020 قائلًا: "أود في البداية أن أتقدم بخالص أمنياتي لكم جميعًا بدوام الصحة والعافية في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم، ويسعدني أن أعلن عن تحقيق الشركة لنتائج تشغيلية ومالية قوية خلال الربع الأول من عام 2020، حيث استمرت إيرادات خدمات البيانات في الارتفاع وساهمت بنسبة 65٪ في نمو اجمالي الإيرادات متبوعة بالزيادة في إيرادات مشروعات الكوابل وإيرادات خدمات الصوت، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من استثماراتنا في البنية التحتية مع النمو في قاعدة العملاء.

واتخذت الحكومة المصرية الكثير من الإجراءات الحاسمة في أعقاب وباء كوفيد-19 المستجد من أجل توفير الحماية لجميع مواطنيها، ومنها تطبيق حظر التجول وإغلاق المدارس وفرض قيود على السفر.

ونتيجة لذلك، شهدت خدمات البيانات نموًا كبيرًا في حجم الاستخدام، نظرًا للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واتباع سياسات العمل من المنزل مما أدى إلى زيادة الاعتماد على تلك الخدمات.

وأتت الاستثمارات التي قامت بها المصرية للاتصالات على مدار السنوات القليلة الماضية في مجال تطوير البنية التحتية بثمارها لعملائنا وللشركة، حيث كانت شبكتنا جاهزة وقادرة على تحمل الزيادة الكبيرة في معدلات الاستخدام وتمكنا بشكل سريع ومرن من التكيف مع النمط الجديد للحياة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا المقدمة، إضافة إلى ذلك اتخذنا العديد من الخطوات والمبادرات المختلفة في مجال المسئولية المجتمعية، حرصًا منا على تقديم يد العون للمجتمع في مثل هذه الأوقات العصيبة."

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