إيبارشية ملوي تواصل بث اجتماع «بولس الرسول» «أونلاين»

تواصل إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، بث اجتماع القديس بولس الرسول لدراسة الكتاب المقدس بالعهد الجديد، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وترأس الاجتماع، اليوم، القس أرسانيوس ميخائيل، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة، وذلك تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.