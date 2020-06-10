كندا ولبنان يناقشان العلاقات الثنائية وتطورات جائحة كورونا

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، مع نظيره اللبناني، حسن دياب، في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في وباء كوفيد-19 والعلاقة بين البلدين.وتناول الاتصال المسار العالمي للجائحة وتأثيرها على الدولتين، واتفقا على ضرورة استمرار التعاون الدولي، مع تأكيد ترودو على أهمية المؤسسات والاستجابات القوية المتعددة الأطراف في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء، وفقا لبيان صادر من مكتبه.وجدد رئيسا الوزراء تأكيدهما على الصداقة طويلة الأمد بين كندا ولبنان، واتفقا على مواصلة العمل معا لتعزيز العلاقة الثنائية.