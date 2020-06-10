تركيا تواصل اعتداءاتها على ثروات الشعب الليبي (فيديو)
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:36 م
عرضت فضائية مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على اعتداء ميليشيات ليبية موالية لتركيا على مجمع غاز مليتة غربي ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن اعتداء الميليشيات تسبب في وقف ضخ الغاز الليبي إلى إيطاليا
وواصل التقرير أن الاعتداء يأتي بعد توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا يهدف لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها في رد على تحركات تركيا مع حكومة الوفاق في طرابلس للتنقيب عن النفط قرب السواحل الليبية