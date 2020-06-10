تركيا تواصل اعتداءاتها على ثروات الشعب الليبي (فيديو)

عرضت فضائية مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على اعتداء ميليشيات ليبية موالية لتركيا على مجمع غاز مليتة غربي ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن اعتداء الميليشيات تسبب في وقف ضخ الغاز الليبي إلى إيطالياوواصل التقرير أن الاعتداء يأتي بعد توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا يهدف لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها في رد على تحركات تركيا مع حكومة الوفاق في طرابلس للتنقيب عن النفط قرب السواحل الليبية